Promotie: Care for community-acquired pneumonia and emerging pneumococcal serotypes

Longontsteking is een veelvoorkomende aandoening die vaak leidt tot ziekenhuisopname en zelfs overlijden. Streptococcus pneumoniae, vaak pneumokok genoemd, is de meest voorkomende bacteriële verwekker van thuis-opgelopen longontstekingen.

Het eerste deel van dit proefschrift staat in het teken van diagnostiek bij volwassenen opgenomen met een longontsteking. Het laat zien dat microbiologische diagnostiek belangrijk is om antibiotica vroegtijdig aan te kunnen passen, en dat het alert maken van behandelaars op uitslagen kan bijdragen aan vroegtijdige aanpassing.

In het tweede deel van het proefschrift staat de pneumokok centraal. Streptococcus pneumoniae kan infecties veroorzaken variërend van oorontsteking en longontsteking tot ernstige infecties zoals hersenvliesontsteking. Sinds 2006 worden kinderen in Nederland tegen de pneumokokkenziekte gevaccineerd. Dit proefschrift toont dat ernstige pneumokokkenziekte door vaccin-type pneumokokken minder voorkomt sinds introductie van deze vaccins. Dit is ook het geval bij volwassenen opgenomen met een thuis-opgelopen longontsteking.

In 2015 introduceerde Bangladesh een pneumokokkenvaccin. Pneumokokken-longontsteking bij kinderen komt hier veel voor. Gevonden werd echter dat dit vaccin bescherming biedt tegen slechts een klein deel van de pneumokokken die in Bangladesh longontsteking veroorzaken bij kinderen ≤5 jaar.

Het laatste deel van het proefschrift toont dat dexamethason als aanvullende behandeling bij patiënten opgenomen met longontsteking positieve effecten heeft (sneller verdwijnen van koorts, kortere opnameduur, minder intensive care opnames), maar ook negatieve effecten (hoge bloedsuikerwaardes, meer heropnames). Welke patiënten profiteren blijft onduidelijk.Ten slotte toont dit proefschrift dat serum troponine T (een indicator voor hartschade) ten tijde van ziekenhuisopname met longontsteking, een sterke voorspeller is van sterfte op korte- en lange-termijn.