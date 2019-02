Promotie: Cardiovascular risk factor management for secondary prevention of coronary heart disease

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn niet alleen in rijke, maar ook in lage- en middeninkomenslanden een van de belangrijkste doodsoorzaken. Om de kans op nieuwe HVZ te verkleinen, moeten risicofactoren voor HVZ worden behandeld. Helaas blijft HVZ risicofactor management ontoereikend en zijn er weinig klinische audits om de registratie en het HVZ risicofactor management te controleren.

Met dit proefschrift hebben we inzicht gekregen in het belang van klinische audits in de dagelijkse praktijk, de registratie en het beheer van HVZ risicofactoren, en in ongelijkheden in het risicofactoren management in verschillende geografische regio’s (Azië, het Midden-Oosten en Europa).De samenhang en representativiteit van de huidige audits bleken beperkt te zijn. Om de registratie en bewaking van HVZ risicofactoren te versimpelen hebben wij SURF CHD (Survey van risico factoren coronaire hartziekten) ontworpen: een eenvoudige en doelgerichte klinische controletool voor patiënten met gevestigde coronaire hartziekten. Met behulp van deze tool bleek dat HVZ risicofactor controle over het algemeen slecht was. Meer dan 80% van de deelnemers had een ontoereikend risico factor management waarbij minder dan vijf risicofactoren onder controle waren. Risicofactor management voor secundaire preventie was over het algemeen slechter bij vrouwen dan bij mannen. De omvang en richting van de sekseverschillen varieerden per regio.

Verbeterde erkenning van klinische audits is dringend nodig. Een gerichte, haalbare en relevante klinische audit, zoals SURF CHD, moet wereldwijd worden overwogen, vooral voor landen met lage en middelhoge inkomens. Secundaire preventiestrategieën moeten dienovereenkomstig worden ontwikkeld om te voldoen aan lokale vereisten in verschillende geografische gebieden.