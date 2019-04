Promotie: Cardiovascular disease risk among sub-Saharan African migrant and home populations

Verstedelijking en migratie zijn de laatste decennia toegenomen en zijn geassocieerd met een toename van het aantal hart- en vaatziekten (HVZ) en de risicofactoren ervan in stedelijke bevolkingsgroepen in landen met lage en middelhoge inkomens en migranten in landen met een hoog inkomen.

Een belangrijke drijvende kracht is de overgang van samenlevingen en daaruit voortvloeiende veranderingen in levensstijl, maar belangrijke specifieke factoren die geassocieerd zijn met HVZ-risico zijn niet bekend. Tot op heden, was de vergelijking van HVZ ziektelast tussen Afrikaanse migranten en hun landgenoten in Afrika, niet mogelijk vanwege een gebrek aan gegevens onder een homogene populatie woonachtig in verschillende contexten.

Dit proefschrift onderzocht de kennis van en perceptie van HVZ, de verschillen in de HVZ ziektelast en bijbehorende risicofactoren en de cardiovasculaire risicovoorspelling in Afrikaanse populaties ten zuiden van de Sahara (SSA).

We vonden dat de kennis over HVZ in SSA erg laag was en dit werd sterk geassocieerd met de lage niveaus van onderwijs en verblijf op het platteland. Het risico van HVZ hangt ook af van de geografische context in Europa of Ghana. Er blijkt verband te houden met contextuele verschillen in voedingsgewoonten, psychosociale stress en blootstelling in het vroeg levens aan het milieu.

Verder werd in dit proefschrift de voorspelling van HVZ-risico's en determinanten van HVZ-sterfte onder SSA-populaties beoordeeld. Huidige HVZ-risicovergelijkingen, ontwikkeld op verschillende populaties, geeft mogelijk onvoldoende inschatting op het risico van HVZ voor de SSA-populatie en wijzen op de noodzaak voor verder onderzoek naar context specifieke risicovergelijkingen.