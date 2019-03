Promotie: Cancer cell plasticity and niche independency drive metastasis in colorectal cancer

Colorectale kanker is wereldwijd een van de meest voorkomende kankersoorten. In de afgelopen decennia zijn er verschillende celkweeksystemen (zoals sferoïden of organoïden) en in vivo muismodellen (bijv. genetische muismodellen of transplantatiemethodes) opgezet met het doel colorectale kanker in het laboratorium na te bootsen. Deze modellen helpen om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ziekte, de respons op therapie en het ontstaan van resistentie. Hoewel de huidige modellen het bestuderen van de initiële stadia van colorectale kanker goed mogelijk maken, zijn er maar enkele methodes die gebruikt kunnen worden voor visualisatie van uitzaaiingen in andere organen. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een nieuw muismodel voor colorectale kanker, gebaseerd op orthotope transplantatie van organoïden in de darm van muizen met behulp van microchirurgie. Deze techniek maakt het mogelijk om colorectale kanker in situ te modelleren en de verspreiding van uitzaaiingen te volgen. We hebben ons gericht op het ontleden van de rol van kankerstamcellen in de verschillende stappen van het uitzaaiingsproces. We ontdekten dat het niet de kankerstamcellen zijn die de belangrijkste bijdrage leveren aan de initiële vorming van uitzaaiingen. In plaats daarvan vonden we vooral de meer toegewijde kankercellen, als de belangrijkste tumorcelpopulatie in het bloed. Zodra deze kankercellen de secundaire plaats (bijvoorbeeld de lever) bereiken ondergaan ze een fenotypische overgang en worden ze kankerstamcellen. Onze experimenten onthulden dat de niche-onafhankelijkheid is een belangrijk kenmerk om de groei van uitzaaiingen en de plasticiteit van kankercellen te stimuleren.