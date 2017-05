Promotie: C-boog conebeam CT geleide 125I prostaat brachytherapie: Dynamische dosisberekening en dynamica van het implantaat

Prostaatkanker kan behandeld worden met brachytherapie. Sinds 2006 gebruikt de onderzoeker in Deventer een C-boog conebeam CT (CBCT) op de operatiekamer. Door de beeldgegevens van de CBCT te combineren met echo kan men tijdens de implantatieprocedure de kwaliteit van het implantaat beoordelen. Als er in een deel van de prostaat te weinig dosis komt, plaatst men staafjes bij. Bovendien kost deze innovatieve techniek, zo bleek uit een studie met 1266 patiënten, nauwelijks extra tijd.

Bij 125I brachytherapie wordt radioactief jodium in kleine staafjes blijvend in de prostaat ingebracht (geïmplanteerd). Door de beeldgegevens van de CBCT te combineren met echo kan de onderzoeker tijdens de implantatieprocedure de kwaliteit van het implantaat beoordelen. Zo is op dat moment de juiste positie en dosisverdeling beter te beoordelen.

De positie van de staafjes bepaalt hoe de dosis zich in de prostaat verspreidt. Deze behandelvorm heeft twee doelen. Ten eerste dient de prostaat voldoende dosis te ontvangen, daardoor wordt de ziekte op die plaats onder controle gebracht. Ten tweede is het doel om bijwerkingen te voorkomen. De dosis in de gezonde weefsels dient daarom beperkt worden.

Ongeveer een maand na de implantatie wordt de dosisverdeling van het implantaat volgens richtlijnen gecontroleerd. Pas tijdens deze controle wordt duidelijk of de dosisverdeling in orde is. Het is dan echter niet meer mogelijk de dosisverdeling aan te passen. Het zou beter zijn om al tijdens de implantatieprocedure zeker te zijn van een juiste dosisverdeling. Met de standaard afbeeldingsinstrumenten (echo) is het echter niet goed mogelijk tijdens de implantatieprocedure de exacte plaats van de staafjes bepalen.

