Promotie: Bradykinin driven inflammation

Bradykinine is een ontstekingspeptide dat episodes met zwellingen veroorzaakt in mensen met de ziekte erfelijk angio-oedeem. De meeste patiënten met erfelijk angio-oedeem hebben een tekort aan C1-esterase remmer. Deze remmer circuleert in de bloedbaan en voorkomt activatie van het contact systeem. Het contact systeem is een enzymatische cascade, welke begint met activatie van Factor XII (FXII). FXII activeert het enzym plasma kallikreïne, dit enzym knipt bradykinine uit zijn precursor eiwit hoog molecuulgewicht kininogeen. Wanneer bradykinine bindt aan zijn receptoren op de vaatwand verwijden de vaten en verhoogt de doorlaatbaarheid van het endotheel. Een te hoge lokale doorlaatbaarheid van de bloedvaten resulteert in angio-oedeem.

Er zijn verschillende therapieën ontwikkelt die ingrijpen op bradykinine en bradykinine vorming voor de behandeling van erfelijk angio-oedeem. Deze therapieën zouden ook werkzaam kunnen zijn in andere ziekteprocessen waar bradykinine bij betrokken is. Er is echter nog weinig bekend over de rol van bradykinine in andere ziekten dan erfelijk angio-oedeem.

Het doel van ons onderzoek is inzicht te krijgen in de mechanismes achter bradykinine productie om het begrip van de ziekte erfelijk angio-oedeem te vergroten en om deze kennis toe te passen bij onderzoek naar andere ziekten die mogelijk door bradykinine worden veroorzaakt.

Met ons onderzoek laten wij zien dat bradykinine gedreven inflammatie niet beperkt is tot erfelijk angio-oedeem. Wij toonden aan dat een recent ontdekte FXII mutatie in een autoinflammatoire ziekte, FXII activatie ontregelt wat resulteert in bradykinine overproductie. Ook demonstreerden wij dat er toegenomen bradykinine productie is in patiënten met chronisch spontaan urticaria. Tevens onderzochten wij behandeling van idiopathisch angio-oedeem met een therapie ontwikkelt voor erfelijk angio-oedeem. Wij concluderen dat bradykinine een potentieel target is in de behandeling van idiopathisch angio-oedeem, chronisch spontaan urticaria en autoinflammatoire syndromen waarbij andere behandelingen onsuccesvol zijn.