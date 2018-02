Promotie: Borstkanker en het risico op hart- en vaatziekten

In Nederland is meer dan 85% van de vrouwen met borstkanker tenminste vijf jaar na de diagnose in leven. Echter borstkankerbehandelingen zoals radiotherapie, chemotherapie en trastuzumab kunnen het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) verhogen, met name bij borstkankerpatiënten met reeds bestaande HVZ risicofactoren. HVZ zijn een belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen met borstkanker. Het risico op HVZ bij borstkankerpatiënten is onderzocht in dit proefschrift. Hierbij werd specifiek gefocust op calcificaties in de kransslagaders en thoracale aorta, welke zijn geassocieerd met een verhoogd risico op coronaire hartziekten. In het UMC Utrecht is een techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om deze calcificaties automatisch te meten tijdens het maken van de CT-scan die gemaakt wordt voor het bestralingsplan.

Dit onderzoek laat zien dat het relatieve risico om te sterven aan HVZ, rekening houdend met reeds bestaande risicofactoren voor HVZ, significant hoger is voor borstkankerpatiënten in vergelijking tot vrouwen zonder borstkanker. Het automatisch meten van calcificaties in de kransslagaders en thoracale aorta, tijdens het maken van de CT-scan voor het bestralingsplan, kan mogelijk in de toekomst worden gebruikt om het risico op HVZ nauwkeuriger te bepalen voorafgaand aan de behandeling. Uit het onderzoek blijkt dat deze methode snel is, en met nauwelijks meer kosten en zonder extra stralingsbelasting kan worden uitgevoerd. Calcificaties in de kransslagaders komen voor bij één op de vier borstkankerpatiënten, en de prevalentie neemt toe met de leeftijd. Onder vrouwen met een hoge calcificatie score heeft één derde geen andere HVZ risicofactoren. Door de calcificaties te meten tijdens de CT-scan voor het bestralingsplan kan mogelijk worden ingeschat welke borstkankerpatiënten voordeel kunnen hebben van aanvullende hartbewaking, een borstkankerbehandeling die minder cardiotoxisch is en/of het geven van medicatie voor preventie van HVZ.