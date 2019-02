Promotie: Blood pressure: In the beginning

Een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten is een te hoge bloeddruk. Er zijn aanwijzingen dat verschillen in bloeddruk al op kinderleeftijd ontstaan. Dit proefschrift gaat over het effect van lichaamsomvang van ouders en kind; genetische aanleg; een te hoge bloeddruk van moeder tijdens de zwangerschap (zwangerschapshypertensie) en zwangerschapsvergiftiging op de bloeddruk van kinderen.

We hebben ontdekt dat moeders die zwaarder waren voor de zwangerschap, kinderen krijgen met een hogere bloeddruk. De lichaamsomvang van vader had geen invloed op de bloeddruk van het kind na de geboorte.

Daarnaast zagen we dat sommige kinderen genetische variaties hebben die zorgen voor een hogere bloeddruk, terwijl andere kinderen deze niet of in mindere mate hebben.

Verder hebben we ontdekt dat kinderen waarvan de moeder zwangerschapshypertensie had een hogere bloeddruk hebben. We konden geen verband vinden tussen zwangerschapsvergiftiging en de bloeddruk van het kind.

We zagen ook een hogere bloeddruk bij de kinderen die tijdens de eerste drie levensmaanden extra toenamen in gewicht ten opzichte van de toename in lengte, en in het bijzonder bij diegenen die relatief klein geboren waren.

Ten slotte blijkt uit dit proefschrift dat kinderen met meer buikvet tussen hun organen een hogere bloeddruk hebben.

Bloeddrukverschillen ontstaan dus al op kinderleeftijd door meerdere oorzaken. Om een hoge bloeddruk op de lange termijn te voorkomen, is een gezonde leefstijl van toekomstige ouders en jonge gezinnen erg belangrijk.