Promotie: Biomaterialen om kraakbeen te herstellen

Anna Abbadessa ontwikkelde en testte biomaterialen die mogelijk gebruikt kunnen worden om kraakbeen te herstellen. Uit verschillende in vivo en in vitro testten blijkt dat sommige daarvan veelbelovend zijn om toegepast te worden in hydrogelimplantaten.

Kraakbeen bedekt de uiteinden van beenderen in gewrichten. Het vangt de zware belasting op en maakt soepele bewegingen mogelijk. Van nature heeft kraakbeen een beperkt vermogen om te genezen of te herstellen als het door slijtage, een ongeval of een ziekte is beschadigd. Dit komt onder meer doordat het niet doorbloed is. Tot op heden is er ook geen optimale behandeling beschikbaar voor dergelijke kraakbeendefecten.

Abbadessa onderzocht verschillende regeneratieve strategiën, waarvoor zij gebruik maakte van biomaterialen die in de eerste plaats zorgen voor mechanische ondersteuning. Daarnaast waarborgen ze een celvriendelijk milieu. Deze biomaterialen degraderen langzaam terwijl intussen nieuw weefsel wordt gevormd door kraakbeencellen die ook in de hydrogelimplantaten aanwezig zijn.