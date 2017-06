Promotie: Bio-inkt ontwikkeling voor het 3D printen van gelaagde kraakbeen implantaten

Defecten in het articulair kraakbeen kunnen veel pijn veroorzaken voor patiënten. Een mogelijke strategie om kraakbeendefecten te behandelen is het implanteren van gelaagde kraakbeenconstructen. Een kansrijke techniek om zulke implantaten te fabriceren is drie-dimensionaal (3D) bioprinten.

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het in kaart brengen en optimaliseren van biomaterialen met cellen (bio-inkten) die geschikt zijn voor het 3D-bioprinten van regeneratieve kraakbeenimplantaten. Twee hydrogel-systemen zijn geïdentificeerd als geschikte bio-inkten voor het printen van kraakbeenimplantaten: gelatine-methacryloyl met gellan gum en hyaluronzuur (HAMA) en het tri-blok polymeer bestaande uit gemethacryleerd poly [N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide mono-dilactaat] / polyethyleen glycol met HAMA. Beide systemen kunnen geprint worden met een hoge resolutie en ondersteunen cellen in het aanmaken van kraakbeenweefsel. Verder konden poreuze, vezel-versterkte constructen met een stijfheid vergelijkbaar aan die van natuurlijk kraakbeen gefabriceerd worden via het simultaan printen van een bio-inkt en poly-ε-caprolactone. Tot slot is gekeken naar het fabriceren van gelaagde kraakbeenimplantaten met een gelaagde organisatie van verschillende stamceltypes of een gelaagde positionering van kraakbeencellen. Een uniforme ruimtelijke verdeling van de kraakbeencellen in de hydrogelconstructen resulteerde in de efficiëntste vorming van gewrichtskraakbeenachtig weefsel. Het aanbrengen van een cellaag met een hoge cel-dichtheid op de bodem van het kraakbeendefect verbeterde juist de integratie van het construct met het omliggende weefsel.