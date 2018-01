Promotie: Bio-based materialen niet per definitie beter voor milieu dan plastics

De huidige productieprocessen van plastics verbruiken veel aardolie en dragen bij aan klimaatverandering. Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van bio-based materialen, gemaakt op basis van biomassa in plaats van fossiele brandstoffen. Bio-based materialen zijn echter niet per definitie beter voor het milieu dan conventionele plastics.

Martijn Broeren ondersteunt in zijn proefschrift de ontwikkeling van de meest duurzame productieroutes voor bio-based materialen. Hij evalueert milieubeoordelingsmethodes die de ontwikkeling van nieuwe bio-based materialen kunnen ondersteunen, onderzocht locatie-specifieke verschillen in milieueffecten, en keek naar de bijdrage van additieven aan de milieu-impacts van (bio-based) plastics.

Broeren toont aan dat bio-based materialen kunnen bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering, maar dat de mate waarin ze dit doen beïnvloed wordt door onder andere de gebruikte biomassaketen, de samenstelling van de bio-based plastics (incl. additieven) en hun technische eigenschappen. Zo blijken bijvoorbeeld lokale gebruiken en omstandigheden bij de productie van biomassa een grote invloed te hebben op de duurzaamheid van eindproducten. Verder blijkt uit casestudies dat additieven sterk kunnen bijdragen aan de totale klimaatimpact van bio-based plastics.

Om klimaatverandering zo effectief mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd ook andere milieu-impacts van bio-based materialen te minimaliseren zijn methodes nodig die vroegtijdig de meest milieuvriendelijke productieketens kunnen identificeren. Bestaande vroegtijdige beoordelingsmethodes lijken hier echter beperkt toe in staat. Om het potentieel van bio-based materialen volledig te benutten is het daarom van belang om methodes voor milieubeoordelingen van bio-based materialen te ontwikkelen en deze te integreren in tools die bedrijven kunnen gebruiken.