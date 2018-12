Promotie: Big Data in de medische wetenschap: beschermen van rechten en belangen

Door de opkomst van Big Data in de medische wetenschap, worden steeds meeromvattende data over personen verzameld, hergebruikt, gekoppeld en geanalyseerd. Het doel van dit proefschrift is om het normatieve debat te verrijken over hoe vooruitgang in de data-intensieve medische wetenschap samen kan gaan met de bescherming van relevante rechten en belangen. Hierbij ligt de nadruk op het kader van privacy en gegevensbescherming in the Europese Unie.