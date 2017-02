Promotie: Betere aansluiting gerandomiseerde trials op klinische praktijk is ethisch complex, maar mogelijk

Gerandomiseerde trials voor de evaluatie van nieuwe geneesmiddelen sluiten vaak matig aan op de klinische praktijk. Pragmatische trials, anders dan conventionele trials, richten zich specifiek op de vraag wat de relatieve effectiviteit van een behandeling is zodra deze in de “echte wereld” wordt toegepast. Echter, een pragmatische studieopzet kan op sommige punten afwijken van wat bestaande onderzoeks-ethische regelgeving voorschrijft. Desalniettemin bestaat er ruimte voor het verantwoord introduceren van meer pragmatisme, of praktijkrelevantie, in gerandomiseerde trials.

Pragmatische trials zijn in het geneesmiddelenonderzoek nog relatief zeldzaam. Verschillende initiatieven pleiten nu voor meer en eerder pragmatisch onderzoek om de kennislacune tussen de werkzaamheid en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te verkleinen. De nadruk ligt op het tijdig en adequaat informeren van o.a. clinici, toezichthouders en beleidsmakers over de meest effectieve behandelingen voor patiënten. Vooral het toevoegen van pragmatische elementen aan trials met nieuwe therapieën roept ethische vragen op. Wat is de rechtvaardiging voor, bijvoorbeeld, minder strenge eisen aan de procedure voor geïnformeerde toestemming? En wat voor risico’s loopt een patiënt in een minder gecontroleerde, pragmatische trial?

Ethische analyse wijst uit dat hoewel de ethische kwesties complex zijn, er wel degelijk ruimte bestaat om gerandomiseerde studies beter te laten aansluiten op de praktijk. Voor ethisch meer controversiële ontwerpkeuzes zullen trials met ongeregistreerde geneesmiddelen weinig ruimte bieden. Echter, zodra een geneesmiddel wordt toegelaten tot de markt kan in een pragmatische trial mogelijk wel worden afgeweken van bestaande regelgeving. Voorwaarden zijn dat de risico’s minimaal zijn, het onderzoek anderszins onuitvoerbaar is en dat patiënten voldoende keuzevrijheid behouden.