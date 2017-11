Promotie: Beter gebruik van User Stories

Promovendus Garm Lucassen onderzocht wat de techniek user stories zo’n succes maakt en hoe software professionals er nóg beter gebruik van kunnen maken.

Films als The Social Network doen geloven dat een gigantisch softwarebedrijf als Facebook alleen kan ontstaan wanneer een geniale einzelgänger zichzelf maandenlang opsluit met zijn computer. In de èchte wereld ontstaat complexe software pas wanneer een team van software professionals effectief samenwerkt. Het is echter nog een flinke uitdaging om technische ontwikkelaars, zakelijke verkopers en kunstzinnige user experience experts op één lijn te krijgen. Bijna de helft van alle softwarebedrijven maakt gebruik van een lichtgewicht requirements engineering techniek genaamd user stories om teamdiscussie te stimuleren én documenteren. Ondanks deze enorme populariteit, was er in 2014 nog nauwelijks onderzoek gedaan naar deze relatief nieuwe techniek.

In het eerste deel van zijn proefschrift doet Garm Lucassen de ontdekking dat kwaliteitsrichtlijnen voor user stories de productiviteit en werkkwaliteit van software professionals verbeteren, terwijl 56% van user stories uit het bedrijfsleven nog te voorkomen fouten bevatten. Garm Lucassen presenteert in zijn proefschrift een kwaliteitsmodel en bijbehorend tool om zulke veelgemaakte fouten eenvoudig te kunnen voorkomen. Beiden zijn in gebruik genomen door bedrijven en universiteiten in Nederland, Zwitserland, Portugal en de Verenigde Staten.

Het tweede deel van zijn proefschrift wijst uit dat het mogelijk is om gebruik te maken van computationele linguïstische methoden om de belangrijkste informatie uit user stories te destilleren en visualiseren. Software professionals kunnen gebruik maken van de Interactive Narrator-tool om snel te ontwikkelen software te analyseren en bediscussiëren.