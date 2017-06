Promotie: Beoordeling van subgroep-analyses in context van toelating nieuwe geneesmiddelen

Gerandomiseerde klinische studies (Randomized controlled trials, afgekort met RCTs) worden beschouwd als de gouden standaard voor de identificatie en schatting van causale effecten en dus voor het vaststellen van causale conclusies. De meeste RCTs zijn ontworpen op basis van de impliciete veronderstelling dat patiënten die aan de studie deelnemen homogeen zullen zijn en homogeen reageren op de interventie. Aangezien specifieke subgroepen wel degelijk verschillende behandelingseffecten kunnen hebben binnen een RCT, moet zelfs bij strenge inclusiecriteria de aanname van een homogeen behandelingseffect steeds kritisch worden bekeken.

In dit proefschrift geeft Tanniou een nieuw kader voor subgroep-analyses in de context van de toelating van nieuwe geneesmiddelen, op grond van vier doelstellingen:

(1) Onderzoek de consistentie van behandelingseffecten over subgroepen van klinisch belang, (2) Verken het behandelingseffect binnen verschillende subgroepen in een studie waarvan het overall resultaat niet-significant is.

(3) Evalueer de bijwerkingsprofielen van diverse relevante subgroepen.

(4) Bevestig de werkzaamheid in gerichte subgroepen als onderdeel van een vooraf gedefinieerde toetsing-strategie voor de gehele studie.

Deze vier categorieën, die relevant zijn voor de praktijk, hebben gemeenschappelijke analytische aspecten maar ook specifieke overwegingen om de besluitvorming te verbeteren. Dit proefschrift benadrukt dat de context waarin subgroep-analyses worden uitgevoerd van essentieel belang is om tot een geschikte en grondige beoordeling van de resultaten van een RCT te komen.