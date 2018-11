Promotie: Benaderingen om immunotherapie potenter te maken bij multipel myeloom

De behandeling van het multipel myeloom (MM) is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen met de ontwikkeling van nieuwe middelen. Desondanks is MM nog steeds niet te genezen. Dit geeft aan dat er -ondanks de ontwikkeling van nieuwe behandelingen- een noodzaak is tot verdere verbetering van reeds bestaande therapieën en ontwikkeling van nieuwere, meer potente vormen van behandeling. In dit proefschrift hebben we allereerst gekeken naar de resultaten van allogene stamceltransplantatie (allo-SCT) bij MM patienten. De waarde hiervan lijkt beperkt door de hoge mate van transplantatie gerelateerde mortaliteit en betere huidige alternatieven. We laten zien dat immuun onderdrukkende cellen, welke aanwezig zijn bij MM patienten na allo-SCT, de effectiviteit van immuuntherapie na de allo-SCT onderdrukken. Tevens beschrijven we resultaten van het vaccineren met dendritische cellen bij patienten met nog aanwezige ziekte na allo-SCT. Hierbij zagen we wel een reactie van het immuunsysteem, maar deze leidde niet tot een klinische respons.

In het tweede deel beschrijven we een combinatie van middelen (lenalidomide, cyclofosfamide en prednison) die zeer effectief blijkt bij MM patienten die niet meer reageren op lenalidomide. We analyseerden de MM cellen van deze patienten meer in detail om inzicht te krijgen in de resistentie mechanismen voor lenalidomide. Tevens laten we zien dat een belangrijk deel van de werking van deze combinatie afhangt van activatie van het immuunsysteem.