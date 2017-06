Promotie: Belang langdurige follow-up bij patiënten met eerdere diagnose van idiopathisch ventrikelfibrilleren

Dit proefschrift laat de klinische eigenschappen van patiënten initieel gediagnostiseerd met idiopathisch ventrikelfibrilleren (IVF) zien. IVF is een levensbedreigende hartritmestoornis zonder aanwijsbare oorzaak. Gedurende lange termijn follow-up ontwikkelt 21% van de patiënten een onderliggende ziekte. De onderzoeker toont aan dat langdurige follow-up van groot belang is voor patiënten met idiopathisch ventrikelfibrilleren (IVF).

Grondig onderzoek door middel van ECG, inspannings-ECG en echocardiografie is daarom noodzakelijk. Ook is genetisch onderzoek belangrijk, want dit geeft aanwijzingen bij 15% van de patiënten. Uitgebreid genetisch onderzoek van grote genenpanels laat echter een lage opbrengst zien van 3%, en wordt daarom afgeraden. Behandeling van patiënten met IVF door middel van een ICD is gerechtvaardigd. De opbrengst van genetisch onderzoek is 15% en dient plaats te vinden. Uitgebreid genetisch onderzoek van grote genenpanels laat een lage opbrengst zien van 3% en wordt daarom afgeraden. Behandeling van patiënten met IVF door middel van een ICD is gerechtvaardigd.

Gedurende langdurige follow-up is de kans op het opnieuw optreden van kamerritmestoornissen 30%. Verder blijkt de mentale gezondheid van patiënten met IVF significant minder te zijn vergeleken met gereanimeerde patiënten die wel een diagnose van een onderliggende ziekte hebben. Tot slot is in een grote multicenter studie aangetoond dat de volgende factoren voorspellers van het opnieuw optreden van kamerritmestoornissen zijn: de aanwezigheid van vroege repolarisatie, een hoge rusthartslag, een lang PQ interval op een 12 kanaal ECG en een positieve familieanamnese voor plotselinge hartdood zijn.