Promotie: Beïnvloeding van de ontstekingsreactie in slagaderverkalking en hartinfarct

Slagaderverkalking van de kransslagaders, de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien, veroorzaakt een groot aantal gevallen van ziekte en sterfte. Dichtslibbende kransslagaders kunnen leiden tot een chronisch zuurstoftekort van het hart (hartkramp). Een ontstekingsreactie op de stoffen die aanwezig zijn in de vaatwand versnelt dit proces. Dit proefschrift beschrijft de behandeling van ontstekingsreacties bij slagaderverkalking en hartinfarcten en van ontstekingsreacties ná het hartinfarct.

Per dag krijgen 80 mensen in Nederland hiermee te maken. Maar ook na het hartinfarct is de ontstekingsreactie zo disproportioneel hevig dat een deel van de hartspiercellen die het hartinfarct hebben overleefd alsnog doodgaan. Deze tweede golf van celdood nadat de bloeddoorstroming al hersteld is, leidt tot onnodig extra verlies van hartweefsel, tot minder pompkracht en zo eerder tot hartfalen.

In het eerste deel van dit proefschrift worden verschillende behandelingen geëvalueerd om de slagaderverkalking te bestrijden, onder andere via onderzoek naar het ontstaansmechanisme van slagaderverkalking in muizen en door twee nieuwe innovatieve technieken te testen in konijnen met slagaderverkalking. Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op het verminderen van de ontstekingsreactie ná het hartinfarct om zo een onnodig verlies van extra hartspierweefsel tegen te gaan. Met verschillende benaderingen en medicijnen heeft Ellenbroek de ontstekingsreactie op bepaalde punten verminderd, wat in enkele gevallen wel en in enkele gevallen niet gewerkt heeft. Duidelijk is geworden dat het ontstekingsproces in slagaderverkalking en hartinfarcten een delicate balans is en dat een accurate beïnvloeding daarvan essentieel is voor het verkrijgen van het juiste effect.