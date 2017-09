Promotie: Behandeling van lever- en alvleesklierkanker met beeldgestuurd gefocust ultrageluid

Doel van het onderzoek was een methode ontwikkelen voor beeldgestuurd gefocust ultrageluid, in het bijzonder voor de behandeling van lever- en alvleesklierkanker. Ramaekers presenteert een nieuwe methode die gebruikt kan worden om zowel ribben als andere obstakels in de ultrasone bundel te detecteren met de transducer, die een elektronisch signaal in een ultrasoon geluid converteert. Naast een aanpak voor het probleem van de obstructie door de ribbenkast is de behandeling ook te versnellen.

Voordelen van deze methode zijn dat deze werkt in realtime, en dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van complexe beeldanalyse-technieken. Ook wordt er een nieuwe sonicatie-strategie beschreven die de ablatiesnelheid verhoogt. Deze strategie maakt gebruik van de vorming van schokgolven, die de sonicatie versnellen doordat er minder tijd nodig is om de tumor boven de lethale temperatuur te brengen.

Daarnaast wordt er een nieuw transducerontwerp gepresenteerd dat geoptimaliseerd is voor interventies in het abdomen (buik). Het gepresenteerde ontwerp is een gevolg van een combinatie van een hoge akoestische druk in het brandpunt en een lage energiedichtheid daarbuiten. Hierdoor kan de ablatiesnelheid potentieel verhoogd worden, terwijl het aantal complicaties als gevolg van een te hoge afgifte van energie buiten het brandpunt gereduceerd kan worden. Dit effect is geëvalueerd voor sonicaties in de lever, waarbij de golven tussen de ribben door gestuurd moeten worden. Het proefschrift wordt afgesloten met een vooruitblik op toekomstige perspectieven voor behandeling van lever- en alvleesklierkanker met beeldgestuurd gefocust ultrageluid.