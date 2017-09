Promotie: Behandeling van het herseninfarct met therapeutische hypothermie en levenseindebeslissingen na een beroerte

Ondanks de huidige behandelingen heeft ongeveer de helft van de mensen met een herseninfarct een slechte functionele uitkomst. Nieuwe behandelingen zijn dus hard nodig. Daarom onderzocht Geurts de mogelijkheden van therapeutische hypothermie (deel 1) en levenseindebeslissingen na een beroerte (deel 2).

In deel 1 van dit proefschrift deed Geurts onderzoek naar verlaging van de lichaamstemperatuur (therapeutische hypothermie) als mogelijke nieuwe behandeling voor het herseninfarct. Haar onderzoeksrichting was hierbij op de haalbaarheid en veiligheid van deze nieuwe behandeling. Ze concludeert dat therapeutische hypothermie onder voorwaarden haalbaar lijkt bij patiënten met een herseninfarct, maar dat er rekening gehouden moet worden met een longontsteking als bijwerking van deze behandeling. Voordat deze nieuwe behandeling kan worden ingevoerd is eerst verder onderzoek nodig naar de effectiviteit ervan.

Zolang we een herseninfarct niet kunnen genezen, hebben we te maken met een groep patiënten met een slechte functionele uitkomst na een herseninfarct. In deel 2 van dit proefschrift legt Geurts de nadruk op de beslissingen rondom het levenseinde in deze groep patiënten. Ze beschrijft dat behandelbeperkingen worden afgesproken bij het grootste deel van deze patiënten, en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Ze concludeert dat een groot deel van de patiënten een goede kwaliteit van leven heeft ondanks de slechte functionele uitkomst, maar ook dat het moeilijk is om in het acute stadium na het herseninfarct te bepalen welke patiënten een goede kwaliteit van leven zullen terug vinden. Ook hiervoor geldt dat er verder onderzoek nodig is.