Promotie: Behandeling met lage dosering bestraling bij mensen met knieartrose wordt afgeraden

Artrose geeft vervelende pijn en beperkingen in dagelijkse activiteiten die leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. In Nederland stijgt het voorkomen snel van 1.2 miljoen in 2015 tot een verwachte 2.2 miljoen in 2040. Vooral in ontwikkelde landen heeft artrose een grote impact. Artrose is niet te genezen en de behandeling richt zich op vermindering van klachten door niet-operatieve en operatieve behandelingen. Een prothese is in het algemeen effectief, maar tot 30% van de patiënten is niet tevreden met het resultaat van een knieprothese. In haar proefschrift vroeg Elien Mahler, reumatoloog en epidemioloog, zich af of de aanpak van niet-operatieve behandeling van gevorderde artrose te verbeteren valt.

In 297 mensen met al gevorderde knie- en heupartrose, bleek na 2 jaar dat meer dan 50% van de patiënten verslechterde en dat 39% een prothese had. Ook bleek dat mensen met gevorderde artrose, die na 3 maanden behandeling met oefenen en pijnmedicatie toch verslechterden, een bijna 3 maal verhoogd risico hebben op een ongunstig beloop van de aandoening.

Een korte kuur laag gedoseerde bestraling wordt in verschillende landen zoals Duitsland gebruikt als behandeling van artrose, maar het effect van deze behandeling is nog nooit goed onderzocht. Daarom hebben Mahler en haar team in een studie bij 55 mensen met knieartrose onderzocht of deze behandeling inderdaad helpt. De helft van de deelnemers kreeg laag gedoseerde bestraling en de andere helft nepbestraling. Beide groepen lieten een vergelijkbaar effect zien waarbij ruim 40% verbetering liet zien in pijn en dagelijkse activiteiten. Zij raden daarom af deze behandeling nog te gebruiken.