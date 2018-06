Promotie: Beeldvorming van verkalking van slagaders in het hoofd

Verkalking van slagaders in het hoofd komen veel voor, met name in mensen ouder dan 60 jaar. Met Computer Tomografie (CT) scans van de hersenen zijn deze verkalkingen goed te onderzoeken en studies suggereren dat ze een rol spelen bij het ontstaan van beroerte en dementie. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat verkalkingen in andere slagaders in het hoofd zoals die in de hippocampus, een klein gebied in de hersenen die een belangrijk functie heeft bij het geheugen, ook goed gezien kunnen worden op een CT-scan. Mijn promotie richtte zich op verkalkte slagaders in het hoofd en had als doel om meer over deze verkalkingen te weten te komen door niet alleen naar de CT-scans te kijken maar ook met een microscoop naar het onderliggende weefsel. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de verkalkingen van een van de belangrijkste slagaders in het hoofd, de carotis sifon, al worden gezien in 7.4% van kinderen jonger dan 10 jaar en ongeveer even vaak voorkomen in mannen en vrouwen. Verder hebben wij aangetoond wat CT precies afbeeldt in de sifon en in de hippocampus en een nieuwe methode ontwikkeld om verschillende soorten kalk te onderscheiden. Met deze methoden hebben we de risicofactoren beter kunnen onderzoeken met uiteindelijk als doel een betere behandelstrategie te vinden voor beroerte en dementie.