Promotie: Beeldvorming van het lymfestelsel

Het lymfestelsel is een essentieel onderdeel in het lichaam, verantwoordelijk voor een goede vochtbalans, het creëren van immuunreacties, alsmede de opname van vetten vanuit de darm. Het disfunctioneren van het lymfestelsel kan lymfoedeem, darm malabsorptie en immuunstoornissen teweegbrengen. Daarnaast is bekend dat het lymfestelsel disfunctioneert bij andere ziektebeelden, zoals recidiverende huidinfecties, sommige neurologische aandoeningen, reumatoïde artritis, glaucoom, hypertensie, schildklieraandoeningen, orgaan afstoting en atherosclerose. Ook heeft het lymfestelsel een belangrijke rol bij kanker, omdat kankercellen kunnen uitzaaien via de lymfevaten en lymfeknopen in het lymfestelsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen veel consequenties heeft voor de prognose en therapiemogelijkheden van een kankerpatiënt.

Om ziektes zoals kanker te kunnen behandelen en nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen of ontdekken, is het bestuderen van zowel het ziektebeeld als de normale fysiologie essentieel. Immers, een abnormale situatie kan pas herkend worden als de normale situatie bekend is. In dit proefschrift worden meerdere wetenschappelijke methoden en wetenschappelijke studies beschreven, welke ontwikkeld en uitgevoerd zijn door mijzelf en collega’s, om onbeantwoorde vragen over de fysiologie en pathologie van het lymfestelsel te kunnen beantwoorden. Beeldvorming van het lymfestelsel staat centraal in dit proefschrift.