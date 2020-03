Promotie: Bayesiaanse statistiek in de sociale wetenschappen

In zijn dissertatie bespreekt Duco Veen hoe verschillende bronnen van voorkennis gebruikt kunnen worden en afgezet zouden kunnen worden tegen traditionele informatiebronnen in de sociale wetenschappen, zoals survey onderzoek. In het bijzonder gaat zijn aandacht uit naar de elicitatie van expertkennis. Dit gebeurt binnen het Bayesiaanse statistische raamwerk.

Veen: “Bayesiaanse statistiek stelt dat we kansverdelingen kunnen gebruiken om onze huidige staat van kennis over een parameter te beschrijven. Dit heet dan een ‘a priori kansverdeling’, ofwel voorkennis. In mijn dissertatie beschrijf ik methoden om expertkennis te vertalen naar een a priori kansverdeling met behulp van speciaal ontwikkelde software. Dit wordt eerst gedaan voor simpele statistische modellen en later voor complexere situaties. Er worden verschillende methoden vergeleken om de expertkennis te vergelijken met de traditionele informatiebronnen. Hiervoor worden onder andere methoden uit de informatietheorie gebruikt.”

Naast het gebruik van expertkennis reflecteert de Utrechtse promovendus op problemen die voor kunnen komen bij het schatten van steeds gecompliceerdere modellen binnen de Bayesiaanse statistiek. “We geven een voorbeeld hoe de pijnpunten in de combinatie van het model, de data en de voorkennis gevonden kunnen worden.”

Tot slot besteedt Veen aandacht aan het in acht nemen van datastructuren. “We introduceren Bayesiaanse hiërarchische modellen in het veld van spraakdiscriminatie-analyse bij zuigelingen om zo de meeste informatie te kunnen halen uit de, op individuele basis, kleine data sets met veel ruis.”