Promotie: B cells and regulatory T cells in Graft versus Host Disease: a clinicopathological study in humanized mice

Graft-versus-Host-ziekte, ofwel: GvHD. Voor velen een onbekende ziekte. Voor hen die een beenmergtransplantatie ondergaan een ernstige, soms dodelijk complicatie van hun behandeling, veroorzaakt doordat het nieuwe donor-immuunsysteem zijn ontvanger niet herkent als vriend, maar ziet als vijand die ten ondergang gebracht moet worden. Handig als er nog resterende leukemiecellen rondzwerven waarmee het risico op overlijden aan terugkeer van de oorspronkelijke ziekte wordt beperkt, maar totaal onpraktisch als ook het gezonde weefsel wordt aangevallen.

Het leger witte bloedcellen in ons lichaam bestaat uit veel verschillende soldaten (zoals bijv. T-cellen en B-cellen). Vele daarvan spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van GvHD. Het hebben van veel regulerende T-cellen (die als ‘mediators van een ruzie’ de ernst van de aanval door de overige witte bloedcellen kunnen temmen) is gunstig voor patiënten met GvHD, maar ook het uitschakelen van B-cellen (een ander type witte bloedcel) met Rituximab blijkt een positief effect te hebben. Waarom echter Rituximab niet bij iedereen met GvHD blijkt te werken, daar is nog weinig over bekend. En of er een relatie tussen die ‘mediators’ en deze B-cellen bestaat is eveneens een raadsel.

In dit onderzoek wordt in gegaan op de mogelijke relatie tussen deze beide celtypen: waar ze gaan wonen t.o.v. elkaar als ze als donor cel in een ontvanger komen, of ze elkaar beïnvloeden qua aantal of in wat ze doen? Tevens wordt een brug geslagen tussen klinische symptomen en het beeld onder de microscoop, die in ernst soms mysterieus veel van elkaar kunnen verschillen.