Promotie: Automatische algoritmes detecteren epileptische aanvallen en wijzen epilepsiebron in hersenen aan

In de epilepsiezorg monitoren mensen vaak informatiestromen om belangrijke events te vinden, zoals aanvallen of korte signaalpieken in het hersenfilmpje (EEG) van mensen met epilepsie. Het moment of de locatie van het optreden van events geeft informatie over de juiste diagnose, behandeling of over de noodzaak van (medische) hulp bij een aanval.

De visuele observatie die nodig is om events op te merken is tijdrovend, subjectief en gevoelig voor afleiding, waardoor belangrijke events gemist kunnen worden. We onderzochten daarom automatische algoritmes (computerprogramma’s) die het monitoren van informatiestromen op events makkelijker zouden kunnen maken. We ontwikkelden verschillende algoritmes en onderzochten of ze werken. Op deze manier proberen we de diagnose, behandeling en veiligheidsmonitoring bij mensen met epilepsie te verbeteren.

We vonden dat bestaande algoritmes die automatisch aanvallen detecteren in het EEG, de reactie van monitorende zorgverleners op aanvallen kunnen verbeteren, omdat ze het aantal gedetecteerde aanvallen en de detectiesnelheid vergroten. Ook maakten we een algoritme dat in een invasief EEG de bron van de epilepsie helpt aan te wijzen, welke tijdens een operatie verwijderd moet worden om de patiënt aanvalsvrij te maken. Daarnaast ontwikkelden en testten we algoritmes die gevaarlijke (gevolgen van) epileptische aanvallen detecteren, zonder sensoren op de patiënt. Een eerder ontwikkeld algoritme detecteerde alle 50 convulsieve aanvallen - het meest risicovolle aanvalstype - in een grote hoeveelheid videoregistraties. Een nieuw algoritme detecteerde veel van de vallen in videoregistraties met geacteerde vallen en echte vallen bij een aanval. Een ander nieuw algoritme detecteerde succesvol alle gesimuleerde en aanvals-gerelateerde ademstops.