Promotie: Automatisch annoteren van knaagdiergedrag maakt werk neurowetenschappers efficiënter

Malte Lorbach onderzocht methoden om sociaal contact tussen knaagdieren in video’s automatisch te herkennen. Het vastleggen van knaagdiergedrag is van bijzonder belang in onderzoek naar neurologische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. In zijn proefschrift stelt Lorbach een nieuwe, interactieve methode voor die in staat is te leren hoe bepaalde gedragingen er uitzien. Voor de onderzoekers scheelt dat heel veel tijd.

Voor onder meer de ziekte van Huntington kan afwijkend sociaal gedrag wijzen op het begin van de ziekte – meestal ver voordat andere lichamelijke tekenen te zien zijn. Bij het onderzoek hiernaar met knaagdieren door bijvoorbeeld neurowetenschappers, wordt van urenlange video-opnamen genoteerd welk type interactie op welk tijdstip plaatsheeft. Gemiddeld is hiermee 5 tot 10 keer zo veel tijd gemoeid als de lengte van de video’s.

Door gebruik te maken van patroonherkenning en machinaal leren, heeft Lorbach geprobeerd zo veel mogelijk van het handmatige werk te vervangen door geautomatiseerde herkenning. Zijn algoritme vraagt de onderzoeker welke interacties in videoclips te zien zijn. Door vooral moeilijke clips te kiezen, waarvan het algoritme zelf niet zeker is welk gedrag de dieren op dat moment vertonen, weet zijn interactieve mehtode het gedrag steeds beter te onderscheiden.

Deze vorm van interactieve gedragsannotatie is aanzienlijk efficiënter dan de gebruikelijke methode, omdat de onderzoeker kan stoppen zodra het algoritme genoeg heeft geleerd. Daarna neemt de computer het annoteren over en hoeft de onderzoeker geen handmatig werk meer te verrichten.