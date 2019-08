Promotie: Autoimmunity in schizophrenia: culprit or bystander?

Eerder onderzoek suggereert dat het immuunsysteem afwijkingen vertoont bij patiënten met schizofrenie. Welk deel van het immuunsysteem is aangedaan en hoe dit zou kunnen leiden tot verstoring van hersenfuncties is echter nog onbekend. Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken welke rol auto-immuniteit speelt bij het ontstaan van schizofrenie. Auto-immuniteit is een ziektemechanisme waarbij antistoffen of afweercellen het eigen lichaam in plaats van een virus of bacterie aanvallen. Wij hebben de aanwezigheid van verschillende autoantistoffen bij patiënten met schizofrenie onderzocht. Een deel van dit proefschrift richt zich specifiek op autoantistoffen tegen neuronale eiwitten. Deze autoantistoffen kunnen namelijk leiden tot een directe verstoring van het centrale zenuwstelsel. Daarnaast hebben wij het functioneren van B-cellen onderzocht, aangezien deze cellen autoantistoffen produceren. Tenslotte hebben wij de blootstelling aan verschillende ziekteverwekkers gemeten bij patiënten met schizofrenie, infecties kunnen namelijk resulteren in een verhoogde kans op auto-immuniteit.