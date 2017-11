Promotie: Asymptomatische carotis stenose

Het cerebrovasculair accident is een belangrijke doodsoorzaak en oorzaak van invalidering. Atherosclerotische vernauwing van de arteria carotis is een belangrijke oorzaak van het CVA. Over de behandeling van asymptomatische carotis stenose bestaat nog altijd veel discussie. In dit proefschrift onderzoeken we risicofactoren voor slechte uitkomst na carotis chirurgie.