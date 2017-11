Promotie: Associatie tussen een verlengde stoltijd en trombose in het antifosfolipiden syndroom

Het antifosfolipiden syndroom (APS) is een auto-immuun ziekte gekarakteriseerd door trombose en onvoldragen zwangerschappen. Het belangrijkste diagnostische kenmerk geassocieerd met een verhoogd risico op trombose is een verlengde stoltijd, in het algemeen suggestief voor een bloedingsneiging. De tegenstrijdigheid tussen trombose en een verlengde stoltijd impliceert een paradox in de diagnose van APS. Deze paradox is lastig te begrijpen en daarom hadden wij als onderwerp voor dit proefschrift het begrijpen van de verlengde stoltijd en zijn relatie tot trombose. Tijdens dit onderzoek is er een associatie bevestigd tussen een verlengde stoltijd en herseninfarcten in een groot onderzoek in Tanzania. Patiënten met APS hebben autoantistoffen tegen het plasma eiwit β2-glycoproteïne I (β2GPI). Autoantistoffen tegen β2GPI zijn verantwoordelijk voor de verlengde stoltijd. Wij hebben aangetoond dat het complex β2GPI-antistof de activatie van stolfactoren remt. Bovendien vonden we dat dit complex de inactivatie van een stolfactor remt. Dit laatste zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan trombose. Onze proeven toonden aan dat β2GPIkan voorkomen in verschillende conformaties. Een antistof geselecteerd in ons onderzoek tegen β2GPI toont aan dat meer dan 90% van β2GPI in de circulatie in een gesloten conformatie circuleert. In deze conformatie kan het eiwit niet worden herkend door de autoantistoffen. Met dit onderzoek is er meer kennis over het mechanisme van de autoantistoffen tegen β2GPI op de verlengde stoltijd. De kennis opgedaan met dit proefschrift geeft meer antwoorden om de paradox te begrijpen en kan op den duur leiden tot betere behandeling en medicatie voor patiënten met het antifosfolipiden syndroom.