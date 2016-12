Promotie: Artsen trainen in elektronisch voorschrijven

Het doel van dit proefschrift was het ontwikkelen en testen van een training om optimaal elektronisch medicatie voor te schrijven op de polikliniek. “Elektronisch voorschrijven” houdt meer in dan alleen het maken van een recept of het technisch overweg kunnen met de ICT applicatie: hiermee wordt het geheel van taken bedoeld van artsen rondom medicatie, ondersteund door ICT. Huidige trainingen om optimaal elektronisch voor te schrijven schieten tekort: ze bestaan vaak uit een korte introductie in de “knoppen”. In dit proefschrift werd onderzocht welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor elektronisch voorschrijven. Hiervoor werd een zogenaamde taakanalyse gebruikt.

De training ontwikkeld in het kader van dit proefschrift bleek effectief: artsen in de interventiegroep hadden meer kennis van elektronisch voorschrijven dan artsen in de controlegroep. Dit leidde niet tot een meetbaar betere prestatie. Gemiddeld 48 procent van de medicijnen per patiënt per arts waren onjuist gedocumenteerd in elektronische voorschrijfsystemen. In ongeveer 5 procent van de gevallen zou deze onjuiste informatie kunnen leiden tot een serieus risico voor de patiënt. Hierbij was geen verschil tussen artsen die de training wel of niet volgden. Dit bleek uit een studie waarbij informatie over medicijnen van 1094 patiënten werd verzameld, behandeld door 115 artsen die werkten op de polikliniek van twee academische ziekenhuizen.