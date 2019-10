Promotie: Applicability of corticosteroid releasing microspheres in degenerative joint diseases

Twee musculoskeletale aandoeningen die een enorme economische en sociale impact hebben zijn artrose en chronisch lage rugpijn door tussenwervelschijfdegeneratie. In beide aandoeningen gaan componenten van het weefsel verloren die nodig zijn voor de functie van dat weefsel. Er zijn geen andere behandelingen dan prothesen of het vastzetten van de rug. Symptomen van deze twee chronische gewrichtsziektes zijn onder andere gewrichtspijn, zwelling en stijfheid, die bewegingsvrijheid of belastbaarheid beperken. Lokale ontstekingsreacties spelen een belangrijke rol in het ontstaan van de pijn en de weefselafbraak. Directe injecties met corticosteroïden kunnen pijnsymptomen in het gewricht verlichten. Echter, het effect is van korte duur. In dit proefschrift is gekeken naar de toepasbaarheid van verlengde afgifte van het corticosteroïd triamcinolonacetonide (TAA) uit biomaterialen in gedegenereerde kniegewrichten of tussenwervelschijven. De biomaterialen zijn polymeren waarvan bolletjes van tientallen micrometer in doorsnee worden gemaakt, die na injectie door lichaamseigen enzymen langzaam worden afgebroken. Tijdens dat afbraakproces komt er constant een kleine hoeveelheid corticosteroïden vrij en deze lokale afgifte kan wel 3 tot 6 maanden duren. Ontsteking en pijn werden inderdaad onderdrukt in kniegewrichten met acute ontsteking en milde artrose, maar in gewrichten met artrose veroorzaakt door acute ligament- en meniscusschade vond verstoring van het genezingsproces plaats, waardoor uiteindelijk de artrose ernstiger werd. Ook in de tussenwervelschijf is de afgifte verlengd en werden biomarkers van pijn verlaagd. Al met al lijkt de gecontroleerde afgifte van TAA in patiënten met reuma, stabiele knieartrose- of chronische lage rugpijn een effectieve therapie te zijn om invasieve chirurgische ingrepen uit te stellen.