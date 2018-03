Promotie: Antipsychotica, delier en glucose in oudere patiënten

Zowel het optreden van delier, als het gebruik van antipsychotica zijn in verband gebracht met stoornissen in glucose spiegels, maar de relatie tussen de behandeling met antipsychotica, delier en glucose is nog niet bekend. Het doel van dit proefschrift was het beantwoorden van de vraag of de behandeling met antipsychotica is geassocieerd met veranderingen in glucose spiegels, of glucose variabiliteit is geassocieerd met het optreden van een delier, en of de glucose variabiliteit anders is tijdens een delier bij oudere patiënten. De onderzoeken zijn uitgevoerd in de oudere algemene populatie en bij oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis op niet intensive care (IC) afdelingen, en in IC-patiënten. We vonden een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor een hypoglykemie tijdens antipsychoticagebruik. Tijdens ziekenhuisopname beschreven wij dat in het ziekenhuis gestarte behandeling met haloperidol het risico op hyperglykemie verhoogd. En wij vonden de grootste glucosevariabiliteit in een delirante patiënt. Daarnaast beschreven wij dat niet diabetes, maar het optreden van glucoseontregelingen het risico op een IC-delier vergroot en dat tijdens een delier een groter risico bestaat op een hypoglykemie. Onze bevindingen bij IC-patiënten ondersteunen de hypothese dat delier werkt op de glucose homeostase en andersom. De wisselwerking tussen delier en glucose was anders in patiënten met diabetes in vergelijking met patiënten zonder diabetes, wat een ander onderliggend mechanisme waarschijnlijk maakt. Glucoseontregelingen mogen worden toegevoegd aan de lijst met bijwerkingen die optreden tijdens het gebruik van antipsychotica in oudere patiënten. Het absolute risico op deze bijwerking tijdens het gebruik van antipsychotica lijkt klein, maar de gevolgen voor de individuele patiënt kunnen groot zijn.