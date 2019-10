Promotie: Antimicrobial Stewardship and Pets

De toename in antibioticaresistentie wordt gezien als een belangrijke bedreiging voor de humane gezondheid. Antibioticaresistentie heeft echter ook effect op diergezondheid en dierenwelzijn. Om antibioticaresistentie en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk verantwoord en terughoudend met antibiotica om te gaan, ook bij gezelschapsdieren.

In het “Antimicrobial Stewardship and Pets” (ASAP)-project is onderzocht of door middel van de introductie van een zogenoemd “antimicrobial stewardship programma” (ASP) binnen Nederlandse gezelschapsdierenpraktijken, er verantwoorder met antibiotica wordt omgegaan. Aan de hand van een literatuurstudie, een interviewstudie (onder 18 Nederlandse gezelschapsdierenartsen) en een enquêtestudie (ingevuld door 350 gezelschapsdierenartsen), is het ASP ontwikkeld en uitgerold in 44 Nederlandse gezelschapsdierenpraktijken (2016-2018).

Het ASP bestond onder meer uit nascholing, een informatiefolder voor diereigenaren en individuele feedback per praktijk op het eigen antibioticagebruik.

Na de introductie van het ASP was een significante daling van het antibioticagebruik meetbaar (totaal gebruik en in verschillende klassen van antibiotica), bovenop de daling en verschuiving in het antibioticagebruik, die door andere maatregelen en factoren al waren ingezet in de jaren voorafgaand aan het project. Na deelname aan het ASAP-project gaven deelnemende dierenartsen en paraveterinairen aan bewuster met antibiotica om te gaan en hadden zij concrete punten veranderd in de dagelijkse praktijk met betrekking tot antibioticagebruik.

In een vervolgproject zal een e-learning module ontwikkeld worden om de meest succesvolle onderdelen uit het ASAP-project op een praktisch haalbare en laagdrempelige wijze te introduceren bij gezelschapsdierenartsen, en daarmee de bewustwording rondom het voorschrijven van antibiotica te vergroten.