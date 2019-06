Promotie: Anatomy of the lymphoid system in relation to upper gastrointestinal cancer surgery

Het lymfoïde systeem is essentieel voor het goed functioneren van het menselijke lichaam, maar speelt ook een belangrijke rol bij de verspreiding van tumorcellen.

Hierdoor is dit systeem een belangrijk onderdeel van de oncologische chirurgie van slokdarm en maag. Goede anatomische kennis is essentieel om inzicht te krijgen in de routes waarlangs tumorcellen zich kunnen verspreiden en voor het verminderen van postoperatieve lymfatische complicaties.

Het in dit proefschrift gepresenteerde onderzoek is gericht op het wegwerken van bestaande hiaten in deze kennis. Met behulp van anatomische, histologische en (prospectieve) cohortstudies wordt het belang van het lymfoïde systeem tijdens oncologische chirurgie van slokdarm en maag aangetoond. Daarnaast dragen de resultaten van de studies gepresenteerd in deze thesis bij aan radicalere chirurgie en een afname van postoperatieve lymfatische complicaties.