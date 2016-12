Promotie: Analyse van chemische bindingen

In zijn proefschrift presenteert Jeroen Engelberts theoretisch chemisch onderzoek waarin de valentiebindingstheorie (VB) centraal staat. Zo gebruikt hij de VB-methode, in combinatie met magnetisch geïnduceerde kringstromen, om de aromaticiteit van verschillende geconjugeerde moleculen te analyseren. De elektronische golffunctie voor het (gedelocaliseerde) π-systeem wordt uitgedrukt in Kekulé-strukturen. Met VB kunnen eigenschappen, zoals resonantie-energie, en de bijdrage van iedere Kekulé-achtige structuur worden berekend. Hiermee kan het aromatische karakter onderzocht en begrepen worden.

De structuren en orbitalen die gebruikt worden om VB-golffuncties op te bouwen zijn niet persé orthogonaal. Hierdoor is er bij VB-berekeningen over het algemeen meer rekentijd nodig dan bij de meer gebruikelijke methoden die gebaseerd zijn op orthogonale moleculaire orbitalen. Engelberts geeft een methode waarmee de rekentijd kan worden gereduceerd. Bij die methode worden gedurende de opbouw van de Brillouin-matrix minder matrixelementen uitgerekend; sommige worden vervangen door Fock-matrixelementen. Om deze elementen uit te rekenen is veel minder tijd nodig. In de huidige vorm kan de Fock-matrixuitbreiding goed worden gebruikt bij de analyse van vlakke geconjugeerde systemen, zoals die eerder beschreven zijn. Voor de toepassing op andere, niet vlakke moleculen is echter meer onderzoek nodig.