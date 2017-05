Promotie: Afbeeldingsmethode MRI-metingen vaatwand hersenslagaders verbeteren

In de afgelopen jaren zijn MRI-scans ontwikkeld die het mogelijk maken om direct de vaatwand af te beelden. De onderzoeker beoogt verdere verbetering van de afbeeldingsmethode. De resultaten beschreven in dit proefschrift geven nieuwe inzichten voor interpretatie en verdere ontwikkeling van intracraniële vaatwand MRI.

Een van de belangrijke oorzaken voor het ontstaan van een herseninfarct of TIA is intracraniële atherosclerose. De huidige beeldvormingstechnieken die in de klinische praktijk gebruikt worden om intracraniële arteriën af te beelden zijn allen gebaseerd op het afbeelden van het lumen van het bloedvat. Deze technieken worden gebruikt voor het detecteren van een vernauwing van het bloedvat (stenose), wat een mogelijke aanwijzing is voor een vaatwandafwijking op deze locatie. Echter, een nadeel van deze conventionele beeldvormingstechnieken is dat ze vaatwandafwijkingen die (nog) geen vernauwing van het lumen veroorzaken niet detecteren, of pas in een relatief laat stadium. Inmiddels wordt deze afbeeldingstechniek in een aantal centra al klinisch toegepast. De studies beschreven in dit proefschrift zijn een continuering van onderzoek verricht binnen de onderzoeksgroep gericht op de visualisatie van de intracraniële arteriën met behulp van (ultra)hoog veld MRI. Desondanks moet nog diepgaander onderzoek gedaan worden naar verdere verbetering van de afbeeldingsmethode, en bovenal wil de onderzoeker meer te weten te komen over de klinische betekenis van de bevindingen op deze beelden.

