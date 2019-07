Promotie: Advancing medical devices for novel image-guided percutaneous cardiac interventions

Hartfalen is een complex klinische syndroom, progressief van aard en ongeveer de helft van de patiënten die hartfalen ontwikkelen, sterft binnen 5 jaar na diagnose. Dit is een aanzienlijke economische- en gezondheidszorgbelasting en benadrukt de behoefte voor nieuwe en geoptimaliseerde cardiovasculaire behandelingsstrategieën. De huidige behandelingsstrategieën zijn gericht op het voorkomen van verdere verslechtering van de linker hartkamer en / of verbetering van de linkerkamerfunctie, verlichting van symptomen en het verlengen van de levensduur. De complexiteit van hartinterventies is toegenomen als gevolg van technologische ontwikkeling en de verschuiving van complexe chirurgische procedures naar minder invasieve transcatheter-gebaseerde procedures in combinatie met de snelle introductie van nieuwe medische technologie in de klinische praktijk. Een belangrijke focus om de huidige strategieën te optimaliseren is hybride beeldvormingstechnologie. Hybride impliceert de integratie van meerdere beeldvormingsmodaliteiten om visualisatie van de organen en zachte weefsels tijdens de interventie mogelijk te maken.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een nieuwe 3D-navigatietechniek op basis van hybride beeldvorming voor beeld gestuurde hartinterventies. Van onderzoek tot ziekbed hebben we de beeldvormingstechnologie ontwikkeld, de testmethoden ontworpen en de (pre-)klinische onderzoeken uitgevoerd om de nauwkeurigheid, veiligheid en haalbaarheid ervan te beoordelen. De technologieën waren gericht op het verbeteren van de behandelplanning, visualisatie en begeleiding van complexe hartinterventies. De ontwikkelstappen die in dit proefschrift worden beschreven, benadrukken hoe een specialist in medische technologie van belang kan zijn voor de klinische vertaling van medische technologie. Hybride beeldvormingstechnologie is een belangrijke techniek in de groeiende behoefte aan optimalisaties van complexe cardiovasculaire interventies van patiënten met hartfalen.