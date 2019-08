Promotie: Advances in percutaneous coronary intervention and antiplatelet therapy in ischemic heart disease

In dit proefschrift zijn de voortschrijdende inzichten van percutane coronaire interventies en duale antiplaatjestherapie beschreven met verschillende onderzoeksmethoden: van prospectieve registratie, tot internationale gerandomiseerde studie, van patiënt-controle onderzoek tot meta-analyse. De veiligheid en effectiviteit binnen 1-jaar na dotterbehandeling van een nieuwe polymeervrije stent ten opzichte van een conventionele permanente-polymeer medicijnafgevende stent werd aangetoond. Tevens zijn angiografische voorspellers van stenttrombose geïdentificeerd en is getracht om deze complicatie met praktische adviezen in de toekomst in onze patiënten verder te reduceren. Een korte duur van duale antiplaatjestherapie in laag-risico patiënten kan leiden tot een substantiële reductie in het aantal ernstige bloedingen. De huidige risicoscores die dergelijke afwegingen in de toekomst zouden kunnen faciliteren zijn echter nog onvoldoende robuust gebleken en behoeven meer wetenschappelijk onderzoek.