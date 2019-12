Promotie: Advanced Therapeutic Strategies for Ischemic Heart Failure

Overleving na het stellen van de diagnose hartfalen is laag, met een overleving van 1, 2 en 5 jaar van respectievelijk 90%, 80% en 60%. Nieuwe en verbeterde behandelmogelijkheden voor hartfalen zijn nodig om ervoor te zorgen dat patiënten langer en gezonder leven. In dit proefschrift worden geavanceerde behandelopties besproken zoals celtherapie, regeneratieve strategieën en de optimalisatie van pacemakerimplantaties.

Aan het begin van de jaren 2000 kwam stamceltherapie in beeld als een mogelijke behandeloptie voor patiënten met hartfalen. Al snel bleek dat de toegediende stamcellen zich niet ontwikkelden tot hartcellen. Er werd wel een klein effect van stamcellen gezien op de hartfunctie en dit kan worden toegeschreven aan het feit dat de stamcellen stofjes uitscheiden die een positief effect op het hart hebben. In dit proefschrift worden verschillende celtypen vergeleken om de meest potente cel te vinden. Daarnaast vergelijken we cel toedieningsmethoden om de meest effectieve toedieningsmethode te bepalen.

Naast celtherapie geven we een overzicht van de literatuur over FSTL1, een eiwit dat mogelijk het hart kan aanzetten om opnieuw te gaan delen. Dit zou kunnen leiden tot het aangroeien van verloren hartweefsel na een infarct.

In het laatste deel van dit proefschrift beschrijven we een manier om een zo goed mogelijke plek voor pacemakerimplantatie te bepalen met behulp van MRI-beelden. Na een infarct kan het hart vaak niet meer symmetrisch samentrekken waardoor de hartfunctie achteruitgaat. Met behulp van een speciaal type pacemaker kan deze asymmetrie worden opgeheven. Hierbij is de juiste plaatsing van de pacemaker van vitaal belang.