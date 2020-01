Promotie: A prelude to cleavage: Orchestrating cytokinesis onset in mammalian cells

Celdeling is cruciaal voor het leven. Het is o.a. nodig om een lichaam te laten groeien en te onderhouden. Het is echter zeer belangrijk dat het celdelingsproces strikt gereguleerd wordt, omdat ongecontroleerde celdeling kan resulteren in kanker. In dit proefschrift zijn de resultaten beschreven die zijn verkregen door de laatste fase van de celdeling, de cytokinese, in detail te bestuderen. Nieuwe inzichten zijn verkregen over hoe de start van cytokinese wordt gereguleerd en welke enzymen hiervoor belangrijk zijn.