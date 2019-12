Promotie: A high priority shipment: How nuclease delivery by SLX4 mediates DNA interstrand crosslink repair

Het DNA in onze cellen bevat belangrijke informatie die zorgvuldig bewaard en doorgegeven moet worden. DNA wordt echter continu beschadigd door invloeden van binnen en buiten de cel. DNA-beschadigingen kunnen leiden tot DNA-mutaties die de oorzaak kunnen zijn van genetische ziekten, terwijl te veel DNA-schade kan leiden tot celdood. Een bijzonder gevaarlijk type DNA-schade is de interstrand crosslink of ICL, die ontstaat wanneer de twee strengen van DNA verbonden worden. Stoffen die ICLs veroorzaken worden in chemotherapie gebruikt om tumorcellen te doden. Er is echter nog maar weinig bekend over de manier waarop cellen ICLs kunnen repareren. Onderzoek naar het mechanisme van ICL-reparatie wordt bemoeilijkt door het feit dat de meeste ICLs gerepareerd worden tijdens DNA-replicatie. Voor de studies in dit proefschrift heb ik gebruik gemaakt van ei-extracten van de kikkersoort Xenopus laevis, waarmee zowel DNA-replicatie als ICL-reparatie gereproduceerd kunnen worden. De eiwitten SLX4 en XPF spelen een essentiële rol door te zorgen dat de DNA-strengen van elkaar worden losgemaakt. Momenteel is onduidelijk hoe ze naar de ICL gaan en dit proces precies bevorderen. Ik heb dit onderzocht door mutaties in SLX4 en XPF aan te brengen die specifieke functies uitschakelen en het effect op ICL-reparatie te testen. Wanneer de binding tussen SLX4 en XPF verstoord is, is ICL-reparatie onmogelijk terwijl mutaties die verschillende andere interacties verbreken geen effect hebben. Om naar de ICL te gaan moet SLX4 waarschijnlijk een nog onbekend eiwit binden. Doordat we beter begrijpen hoe ICLs worden gerepareerd kunnen deze onderzoeken bijdragen het ontwikkelen en verbeteren van chemotherapieën.