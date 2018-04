Promotie: 2D-Selectieve excitatie kan beeldvorming met MRI verbeteren

2D-Selectieve excitatie kan beeldvorming met MRI verbeteren. Met MRI (Engels: Magnetic Resonance Imaging) worden gedetailleerde beelden van het inwendige lichaam gemaakt. Dit begint meestal met het selecteren en afbeelden van een bepaalde plak door het lichaam. In een alternatief begin van het afbeeldingsproces wordt een gebied in het tweedimensionale vlak geselecteerd en vervolgens afgebeeld. Deze 2D-selectieve excitatie kan worden verkregen door de excitatiepulsen te optimaliseren aan de hand van persoonsgebonden informatie. Dit proefschrift laat zien dat deze strategie gebruikt kan worden voor beeldvorming met hoge resolutie in alle drie de dimensies, toegepast in de aorta en in de hippocampus. Met name is deze techniek geschikt om het beeldverstorende effect van (bewegend) weefsel buiten het interessegebied te verminderen. Verder beschrijft dit proefschrift hoe 2D-selectieve excitatie gecombineerd kan worden met andere veelgebruikte MRI-technieken om de hoeveelheid gemeten informatie per tijdseenheid te vergroten en om afbeeldingen te genereren met een contrastmechanisme dat in de kliniek gewenst is.