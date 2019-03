Programma Internationale Vrouwendag

Op 8 maart organiseert de Universiteit Utrecht een programma rondom genderdiversiteit en emancipatie.

Vrouwendag voor Alumni

Deze dag is een coproductie van het Alumni Office van de Universiteit Utrecht en ROSANNA Fonds voor Vrouwen. Historica Berteke Waaldijk zal een lezing geven over de historische context van Internationale Vrouwendag en er worden vier beurzen uitgereikt door het ROSANNA Fonds voor Vrouwen. Alle gratis tickets zijn al vergeven, maar het evenement zal vrijdag ook via live stream te volgen zijn.

Meer informatie over het programma en de link naar de live stream is hier te vinden.

Tentoonstelling in het Centraal Museum

Op 8 maart is de feestelijke opening van de tentoonstelling 'Wat niet gezien wordt'. Deze tentoonstelling is samen met het Centraal Museum Utrecht en onderzoekers van de hub Gender and Diversity opgezet. Een achtergrondstuk over het artikel is hier te vinden. Meer informatie over de tentoonstelling en toegangskaartjes zijn te vinden via de website van het Centraal Museum

Conferentie over diversiteit en inclusie

Ter ere van de GRACE-conferentie zijn er debatten, films, lezingen en exposities te bezoeken. Bekijk het volledige programma hier