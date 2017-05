Prince Claus Chair: Oratie Prof Fatima Suleman

Fatima Suleman

Naast haar aanstelling aan de University of KwaZulu-Natal heeft Fatima Suleman ook banden met Drake University in de Verenigde Staten. Haar belangstelling betreft gelijke toegang tot medicijnen, beleid met betrekking tot prijzen en vergoedingen, en essentiële geneesmiddelen, met name voor chronische aandoeningen die veel lijden veroorzaken. Fatima Suleman is voorzitter van de nationale commissie voor prijzen van geneesmiddelen in Zuid-Afrika en is lid geweest van verschillende soortgelijke commissies in internationaal verband, waaronder een informeel panel bij de Wereldgezondheidsorganisatie dat zich bezighoudt met eerlijke prijzen. Daarnaast is ze bij de Wereldgezondheidsorganisatie lid van de commissie van experts voor de selectie en het gebruik van essentiële geneesmiddelen.

Life Sciences

Gedurende de twee jaar van haar aanstelling in Utrecht zal Fatima Suleman deel uitmaken van het strategisch onderzoeksthema Life Sciences. Zij krijgt onderdak in de Faculteit Bètawetenschappen, bij het departement Farmaceutische Wetenschappen. De leerstoel Affordable (Bio)Therapeutics for Public Health die zij bekleedt, sluit nauw aan bij het onderzoek in het departement, met name bij het Utrecht Centre of Excellence for Affordable Biotherapeutics en het WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation.

U bent van harte welkom om haar oratie bij te wonen. Na de oratie vindt er een receptie plaats in de Senaatszaal van het academiegebouw.