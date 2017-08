Primatoloog Frans de Waal in Zomergasten

In de loop van zijn carrière bleef De Waal, gesterkt door zijn onderzoek en mede door zijn boeken, schudden aan de fundamenten van de menselijke benadering van dieren. Hierom zette Time Magazine hem in 2007 in de lijst van honderd invloedrijkste mensen ter wereld op dit moment.

Momenteel is De Waal C.H. Candler Professor in de psychologie aan Emory University in Atlanta en is hij directeur van het Living Links Center van het Yerkes National Primate Research Center. Sinds 2013 is hij universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht.

Zomergasten

Sinds 1988 zendt de VPRO elke zomer een serie gesprekken uit. In deze drie uur durende uitzendingen vertellen inspirerende gasten aan de hand van hun favoriete beeldfragmenten over hun passie, ambitie, geschiedenis en persoonlijkheid.

