POP-UP college U.S.E. Academy in het kader van Nobel Prijs winnaar Economie, Richard Thaler

POP-UP college - Nobel Prijs winnaar Economie, Richard Thaler

Economic Policy needs to take into account the nature of human reasoning! (door Professor Stephanie Rosenkranz)

De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de 72-jarige Amerikaan Richard Thaler, die de vader van de gedragseconomie wordt genoemd. Richard is verbonden aan de Booth School van de Universiteit van Chicago

In 2008 beschreef hij samen met een collega van Harvard de bestseller Nudge: naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.

U.S.E. Professor Stephanie Rosenkranz verzorgd een Pop-up college over het werk van Richard Thaler en geeft inzicht in haar onderzoek op het gebied van gedragseconomie.

We heten u van harte welkom!