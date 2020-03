Pop-up college + Q&A: coronavirus (LET OP: alleen online)

Vanwege de enorme belangstelling en beperkte zaalcapaciteit hebben we besloten om het college online als livestream aan te bieden. De livestream is dinsdag 10 maart van 19.30 – 21.00 uur te volgen via: www.uu.nl/pop-up-college. Vanaf woensdag 11 maart is de livestream nog een week online beschikbaar.

Pop-up college

Bij de Universiteit Utrecht doet een groep virologen al jarenlang onderzoek naar virussen, waaronder het coronavirus. Viroloog Raoul de Groot werkt zelfs al ruim 35 jaar aan coronavirussen. Tijdens het pop-up college geeft De Groot antwoord op veel gestelde vragen. Waar komt het nieuwe virus vandaan? Moeten we ons zorgen maken? Waarom duiken er steeds nieuwe virussen op?

De Groot neemt je tijdens het pop-up college mee vanaf de eerste besmetting. Zo vertelt hij over de oogarts die als een van de eerste het virus meldt en ruim een maand later zelf aan het virus bezwijkt. Hoe kon dit virus zo snel om zich heen grijpen? En wat is de huidige stand van zaken?

Kom luisteren op dinsdag 10 maart. Bijwonen is gratis, maar vooraf aanmelden verplicht. Voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht wordt een lunchcollege georganiseerd.

Let op: deze publiekslezing is gericht op het algemene publiek. De Groot heeft veel kennis over coronavirussen en vertelt je daar graag meer over. Hij kan echter niet in gaan op praktische vragen. Neem daarvoor contact op met het RIVM via 0800-1351.

Binnen de faculteit Diergeneeskunde doen wetenschappers al sinds beginjaren 70 van de vorige eeuw onderzoek naar de interactie van virussen en hun gastheer. Ze onderzoeken diverse virusfamilies; Coronavirussen, Influenzavirussen en Picornavirussen. De wetenschappers bestuderen hoe virussen een gastheercel binnendringen, zich vermenigvuldigen en ontsnappen aan de afweer. Daarnaast doen ze onderzoek naar de klinische aspecten van virussen en hun verspreiding onder dieren. De verkregen kennis zetten ze in voor de ontwikkeling van innovatieve interventies, zoals de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tools, vaccins en medicijnen. Lees ook het achtergrondverhaal Vijandige Virussen uit ons relatiemagazine Vetscience.