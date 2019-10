Pop-up college over Nobel Prijs voor de Economie door prof. dr. Joost de Laat

De Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 werd deze week toegekend aan Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty."

Op donderdag 17 October van 13:00-14:00 uur zal prof. dr. Joost de Laat (Global Economic Challenges) vertellen over het wetenschappelijke werk van de Nobel laureaten en hun experimentele benadering van 'global challenges'.

Lees meer over dit pop-up college en Joost de Laat op de Engelstalige pagina.