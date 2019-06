Polymer-mediated phase stability of colloids

In dit proefschrift is getracht de essentiële parameters te duiden die de evenwichtseigenschappen, zoals het fasegedrag, van colloïd--polymeermengsels beschrijven. De term `colloïd' slaat op een systeem waarin een materiaal fijn verdeeld (gedispergeerd) is in een ander medium en waarbij de typische lengte-schaal van de gedispergeerde deeltjes in minimaal éen dimensie tussen de 1 nanometre en 1 micrometre ligt. Polymeren zijn macromoleculen bestaande uit vele aan elkaar geregen segmenten. Het aantal en soort segmenten en de interactie met het oplosmiddel bepaalt of een polymeer oplost in een oplosmiddel of dat er fasescheiding plaatsvindt. Colloïd--polymeermengsels komen veelvuldig voor in zowel biologische systemen (denk aan bloed, het cytoplasma van een levende cel en de vloeistof in planten) als in industriële producten zoals drinkyoghurt, verf en vloeistof voor printers). Voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen is het essentieel om de fasestabiliteit van deze mengsels te begrijpen onder verschillende omstandigheden. In bovenstaande voorbeelden kunnen meerdere colloïden, polymeren en andere componenten aanwezig zijn. Het begrijpen van het fasegedrag van dispersies met éen soort colloïdale deeltjes en mengsels met een toegevoegde tweede component is een logisch startpunt.